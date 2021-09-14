كلينتون: أمريكا تواجه معركة ضد قوى ترامب

أكدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، في حديث مع صحيفة الجارديان البريطانية عبر الإنترنت، إن الولايات المتحدة لا تزال تخوض معركة حقيقية من أجل الديمقراطية ضد القوى الموالية لترامب في أقصى اليمين، وتسعى إلى ترسيخ حكم الأقلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة، وعلقت كلينتون على الأقاويل التي ترى أن العالم يشهد الآن بداية الديمقراطية الأمريكية، قائلة: «أعتقد أننا في صراع من أجل مستقبل بلدنا».

أغلبية الأمريكيين يدعمون بايدن

وتوقعت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة، أن يكون هناك دعمًا للأغلبية لأجندة جو بايدن المتمثلة في الاستثمار الضخم في البنية التحتية ودعم الميزانية للأسر الأمريكية، وقائلة في ردها على أسئلة الصحفي البريطاني جوناثان فريدلاند: «الطرف الآخر يريد ترسيخ حكم الأقلية، ولديهم سلاح قوي للغاية هو المماطلة في مجلس الشيوخ من أجل تحقيق حكم الأقلية، فهم يريدون تغيير قوانين الانتخابات فقط حتى لا يخسروا الانتخابات، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع إرادة الشعب».

المجمع الإنتخابي نظام مجنون

وأشارت كلينتون إلى مجموعة من التشريعات الحكومية التي روج لها الجمهوريون بهدف تقييد الوصول إلى الاقتراع، كما أشارت إلى نظام المجمع الانتخابي، والذي وصفته بأنه «مجنون ومختل وظيفيًا»، والذي فازت بموجبه في التصويت الشعبي في عام 2016 بثلاثة ملايين صوت ، لكنها هُزمت من قبل دونالد ترامب ببضع عشرات الآلاف من الأصوات في ولايتين ساحتين، وهي الخسارة التي عانت من آثارها لفترة، وقالت: «كنت أفكر في الأمر كل يوم خلال السنوات الأربع من إدارته ، لكنني أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق حقًا هو أن ذلك النظام لا يزال مدمرًا».

هجوم الكونجرس كان إرهابيا

وأكدت كلينتون أن «هجوم 6 يناير في مبنى الكونجرس كان إرهابيًا» ، مشيرة إلى أنه كان بالتوازي مع هجمات 11 سبتمبر، وتابعت: «نحن الآن قلقون أكثر بشأن التهديدات الداخلية، وهناك من يقول إنه لا يمكنك المساواة بينها، حيث تم دفع طائرات إلى مركز التجارة العالمي وحدوث خسارة فادحة في الأرواح»، وأضافت: «وبالطبع كان هجوما خارجيا مروعا، لكننا الآن منخرطون في معركة خطيرة للغاية مؤسفة ولكنها حقيقية من أجل ديمقراطيتنا ضد بعض القوى، إما بقيادة دونالد ترامب أو مستوحاة منه».