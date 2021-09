ترامب: سأطرح بايدن أرضا خلال ثوان في حلبة الملاكمة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيطرح رئيس البلاد الحالي، جو بايدن أرضا خلال ثوان، إذا سنحت له فرصة نزال الأخير في حلبة الملاكمة، موضحا ردا على سؤال: «إذا كان عليك أن تلاعب شخصا ما ليلة السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟»، «إذا اضطررت إلى اختيار شخص ما في العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن معركتي الأسهل ستكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا».

وأضاف «ترامب»، في مؤتمر صحفي، «قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذني خلف الصالة الرياضية»، في إشارة إلى تعبير أمريكي شائع يستخدم عند الرغبة في ضرب الآخرين.

وجاءت تصريحات ترامب، قبل نزال ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل السابقين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والبرازيلي فيتور بلفور، حيث سيتولى ترامب التعليق عليها اليوم السبت.

وأشار ترامب، إلى أن بايدن سيقع في ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، مضيفا: «أعتقد أن بايدن سيسقط في غضون الثواني الأولى من النزال»، فيما قوبلت سخرية ترامب من خليفته بضحك وتصفيق من قبل الحاضرين في المؤتمر.

