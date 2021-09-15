بعد تسريب كتاب «الخطر».. «ترامب» يتهم رئيس الأركان الأمريكي بالخيانة

استمرارا للعاصفة التي فجرها كتاب «الخطر» للكاتبين الصحافيين «بوب وودوارد، وروبرت كوستا»، طالب سيناتور عن الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعاقبة الجنرال «مارك ميلي» القائد العسكري الأعلى في البلاد، رئيس الأركان، بسبب تقارير تفيد تحايله على الرئيس الأسبق دونالد ترامب، والتواصل مع نظيره الصيني، بشأن نوايا ترامب نحو الصين، وقدرته على تقويضها.

ترامب: رئيس هيئة الأركان المشتركة ربما ارتكب خيانة

قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إن ترامب أصدر بيانًا، قال فيه إن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ربما ارتكب خيانة، إذا كان قد أخبر نظيره الصيني أن الولايات المتحدة لم تكن تخطط لهجوم مفاجئ، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجنرال نفسه سيفسد الهجوم، وقال ترامب: «إذا كانت قصة الجنرال مارك ميلي صحيحة، فأنا أفترض أنه سيحاكم بتهمة الخيانة لأنه كان سيتعامل مع نظيره الصيني دون علم الرئيس، ويبلغ الصين بتفاصيل الهجوم الأمريكين، وهو لا يمكنه أن يفعل ذلك»، وتابع: «لم أفكر مطلقًا في مهاجمة الصين، والصينيون يعلمون ذلك، والأشخاص الذين اختلقوا القصة مرضى ومصابون بالجنون، والأشخاص الذين طبعوها هم بنفس القدر من السوء».

السيناتور مارك روبيو: إذا كانت الروايات صحيحة ينبغي على «ميلي» الاستقالة

السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا «ماركو روبيو» قال، إنه إذا كانت الروايات في الكتاب الجديد «الخطر» للكاتبين «بوب وودوارد، وروبرت كوستا» من صحيفة واشنطن بوست، هى رواية صحيحة، فينبغي على الجنرال ميلي أن يستقيل، وكتب «روبيو» في رسالة إلى الرئيس بايدن: «إن مثل هذا التخريب يقوض قدرة الرئيس على التفاوض، ويعرقل الاستفادة من إحدى أدوات القوة الوطنية لهذه الأمة في تفاعلاته مع الدول الأجنبية»، وأضاف «روبيو»، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية: «إذا كان ضابطًا عسكريًا كبيرًا يتدخل في تلك العملية التي يسيطر عليها المدنيون، فهذا أمر غير مقبول في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال.. من شأنه أن يسبب حالة من الغموض التي قد تؤدي إلى الحرب».

وبحسب الصحيفة، أفاد الصحفيان «وودوارد وكوستا» بأن الجنرال تماشى مع رئيس اعتبره غريب الأطوار، لطمأنة المسؤولين الصينيين، وعلى وجه التحديد، اتصل مرتين بالجنرال «لي زوتشينج» من جيش التحرير الشعبي الصيني في الأيام التي تقترب من يوم الانتخابات، ويوم أعمال الشغب في الكونجرس.