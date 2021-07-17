رغم جائحة كورونا.. تحويلات المصريين بالخارج نقطة ضوء ميزان المدفوعات

عرض التليفزيون المصري، تقريرًا يرصد كيف ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال فترة الشهور الـ 10 من يوليو حتى إبريل 2021 ارتفاعًا بمعدل 10.5% بنحو 2.5 مليار دولار، لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل بنحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير، أن تحويلات المصريين كانت النقطة المضيئة في ميزان المدفوعات، وبلا شك استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج حمى الجنيه المصري ووفر السيولة المالية للحكومة، كما ساعد على امتصاص عجز الحساب الجاري، فوي إبريل 2020 أصدر البنك الدولي بيانًا توقع فيه أن تنخفض تحويلات المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 20% في عام 2020، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف في منطقة الخليج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار التقرير إلى أنه مع ظهور الإحصائيات في 2020 فوجئ البنك الدولي أن توقعاته كانت بعيدة عن الصواب، فتحويلات المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت ولم تنخفض، حيث نمت تحويلات المغتربين بنسبة 2.3% في عام 2020، السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في منطقة الشرق الاوسط هو المصريون بالخارج، حيث إن مصر من أهم 5 دول في العالم في استقبال تحويلات المغتربين بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين، وذلك على عكس توقعات البنك الدولي.