الشناوي ينتقد فرض رسوم على الإعلاميين لتغطية مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت رسوم التغطية الصحفية والتي تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه، هجوما حادا على إدراة مهرجان القاهرة السينمائي، قبل أسابيع من انطلاق فعاليات الدورة 43 من المهرجان، وذلك بعد تحديد رسوم للتغطية الصحفية والمسموعة والمرئية، مقابل استخراج «كارنيه» التغطية، وهو ما سبب جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين الصحفيين.

وفي الوقت نفسه خرجت أصوات تدافع عن قرار القاهرة السينمائي، الذي جاء أسوة بعدد من المهرجانات السينمائية الكبرى حول العالم، والتي تضع رسوم مادية للصحفيين مقابل الحصول على «كارنيهات» التغطية الصحفية.

طارق الشناوي: الهدف من القرار مشروع.. ولكن أخطأ في تحديد الوسيلة

وقال الناقد طارق الشناوي، عضو اللجنة العليا الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي، أن هذا القرار لم يطرح للمناقشة في اللجنة العليا للمهرجان، حيث تفاجئ بالأمر تماما، متابعا: «بدأت فعاليات المهرجان منذ 5 عقود ولم يطلب رسوم من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الفعاليات طوال تلك المدة، ولكن تنظيم دخول الصحفيين لا يأتي من خلال الجانب المادي».

وأكد الشناوي في حديثه لـ «الوطن»، أن الهدف من القرار مشروع ولكن أخطأ في تحديد الوسيلة، موضحا: «اعتقد أن الرسوم المفروضة جاءت لضمان جدية التزام الصحفيين بتغطية الفعاليات، ولكن القرار لم يدرس بشكل جيد، فليس الغرض منه مادي لأنه في الواقع العائد سيكون هزيل للغاية ولكن الغرض الأساسي منه أدبي».

فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أ تنطلق فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة المنتج محمد حفظي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وكشفت إدارة المهرجان الشهر الماضي عن التشكيل الجديد للفريق الفني للمهرجان، حيث يتولى الناقد أندرو محسن منصب مدير المكتب الفني، ويضم فريق المكتب الفني كلًا من: الناقد رامي عبد الرازق، الناقد أسامة عبد الفتاح، المخرج مروان عمارة، الناقدة رشا حسني، المخرجة ماجي مرجان، بالإضافة إلى المخرج يوسف هشام.