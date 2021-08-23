طارق الشناوي عن معز مسعود بعد إعلان مقاضاته: «اشمعنى أنا»

قال الناقد طارق الشناوي، إنه لم يتجاوز في حق الفنانة حلا شيحة، خلال حواره التليفزيوني الأخير، الذي تحدث فيه عن أزماتها الفنية، إذ أبدى دهشته من اتجاه زوجها المنتج والداعية معز مسعود، لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وأضاف طارق الشناوي عن معز مسعود، خلال حديثه لـ«الوطن»، متسائلًا عن أسباب اتخاذ إجراءات التقاضي ضده على وجه التحديد، قائلًا: «اشمعنى أنا؟.. ناس كتير اتكلمت عن أزمة حلا شيحة الأخيرة، وحتى زملاءها وأصدقاءها وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية».

وأكد طارق الشناوي، عن معز مسعود، أنه لم ينتهك خصوصية حلا شيحا قط، بينما تحدث عن أزماتها الفنية الأخيرة، والتي طالما تحدثت عنها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك أزمتها مع والدها.

معز مسعود عن طارق الشناوي: تعمد الإساءة لشخصي ولأهل بيتي كثيرًا

وكان المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، قد أعلن اعتزامه مقاضاة الناقد طارق الشناوي، بعد حديثه عن الفنانة حلا شيحا، في حوارٍ تليفزيوني مؤخرًا، والأزمات التي لاحقتها، حيث كتب عبر موقع التدوينات تويتر، قائلًا: «طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها.. فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

حلا شيحا تثير الجدل بسبب فيلم مش أنا

وكانت الفنانة حلا شيحا، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تبرأها من مشاهدها في فيلم مش أنا، للفنان تامر حسني، والذي اتهمته بمخالفة الوعود، لتتعرض بعدها لهجومٍ حاد من قبل الجمهور وكذلك زملاءها بالوسط الفني، لترد عليهم بقولها: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف، هو مبقاش فيه مسلمين وسطيين طبيعين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد».