مهرجان القاهرة السينمائي ينعى دلال عبدالعزيز: تركت إرثًا فنيًا كبيرًا

نعى مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة السيناريست والمنتج محمد حفظي، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر الحساب الرسمي للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مهرجان القاهرة السينمائي: دلال عبدالعزيز شاركت في 200 عمل فنى

وجاء في نعي مهرجان القاهرة السينمائي: «ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمزيد من الحزن والأسى الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا قبل قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 61 عامًا، ويتقدم لأسرتها بخالص العزاء».

وتابع: رحلت دلال عبدالعزيز، تاركة ورائها إرثًا فنيًا كبيرًا، حيث قدمت أعمالًا فنية يزيد عددها عن 200 عملًا، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وشاركت فيها كبار النجوم، ومن أبرز أعمالها السينمائية «بنات حارتنا، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، آسف على الإزعاج»، وكان آخر أفلامها «أعز الولد» الذي عرض خلال العام الحالي 2021.

جنازة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير غدًا

وكان الفنان حسن الرداد، أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع: عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.

ويشيع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، غدًا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، والعزاء بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.