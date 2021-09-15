لتسهيل الحصول على لقاح كورونا.. مواعيد وأماكن «معا نطمئن.. سجل الآن»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن»، لحث المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، ومساعدتهم في عملية التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

تزامنا مع ذلك، يستعرض «الوطن» في هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، ومواعيد العمل بها:

تنطلق اليوم وتستمر لمدة عشرة أيام

- تنطلق الحملة اليوم، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ10 مساءً.

- تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية، تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين، والاستجابة لطلباتهم، وتذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

- فور عملية التسجيل، تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم.

- تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو.

- تهدف الحملة الى حث المواطنين لاخذ لقاح كورونا وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري.

مواعيد وخط سير الحملة بالمحافظات

- الأربعاء والخميس محافظات (القاهرة، الجيزة، إسكندرية).

- الجمعة: (القليوبية، الفيوم، الدقهلية).

- السبت (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية).

- الأحد (الغربية، المنيا، الإسماعيلية).

- الإثنين (دمياط، أسيوط، بورسعيد).

- الثلاثاء (المنوفية، السويس).

- الأربعاء (البحيرة، سوهاج)

- الخميس (قنا).

- الجمعة (الأقصر).

- السبت (أسوان).

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتسجيل لقاح كورونا، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وطمأنت المواطنين بشان لقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات آمنة وفعالة.