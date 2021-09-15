«الصحة» تعلن تجهيز 20 ثلاجة بمواصفات خاصة لاستقبال جرعات «فايزر»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير 20 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر؛ استعدادًا لاستقبال أولى جرعاته في مصر خلال الساعات المقبلة.

كان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، قد أعلن في تصريحات إعلامية له قبل أيام، أن أولى جرعات «فايزر»، ستصل مصر بحلول يوم غد الخميس.

12 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر بعد وصوله لمصر

وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توفير 12 ثلاجة تجميد لاستقبال لقاح فايزر بسعة تخزينية كبيرة، كما تم توفير 8 ثلاجات تجميد لاستقبال «فايزر» أيضًا بسعة تخزينية متوسطة.

وأشارت «زايد»، إلى إمكانية تركيب 6 ثلاجات حفظ إضافية للقاح فايزر في المجمع القومي للأمصال واللقاحات المتواجد بمدينة حلوان.

تطعيم 13 مليون مواطن بلقاح كورونا

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، وصول عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم قرابة 13 مليون مواطن ومواطنة حتى الآن، فضلًا عن توفير 584 ألف جرعة من لقاحات كورونا للاستخدام في أغراض السفر، فضلًا عن إصدار قرابة 623 ألف شهادة تلقي لقاحات حتى الآن.

نهاية سبتمبر.. وصول 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمصر

وأشارت إلى أنه من المنتظر وصول قرابة 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمصر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، منها لقاحات جونسون آند جونسون وفايزر وسبوتنيك وموديرنا وساينوفارم وسينوفاك واسترازينيكا، بالإضافة إلى توقع استقبال مصر قرابة 250 ألف جرعة من لقاحات «استرازينيكا» بعد إهدائها لمصر.

وخلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أيضًا، استعرضت وزيرة الصحة والسكان إحصائيات بموقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي، موضحة أن مخزونه وصل لـ3.3 مليون لتر.