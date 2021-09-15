«سامسونج» تطرح منتجين جديدين لزيادة مساحات التخزين في الهواتف

كشفت سامسونج للإلكترونيات، عن طرح منتجين جديدين، الأول لتوفير دقة عالية في التصوير بالاعتماد على المستشعرات، والثاني لزيادة مساحات التخزين في الهواتف المحمولة باستخدام بطاقات تخزين مبتكرة.

ISOCELL HP1 أول مستشعر للصور على مستوى الصناعة

وتقدم «سامسونج» مستشعر ISOCELL HP1 الذي يعتبر أول مستشعر للصور على مستوى الصناعة بدقة 200 ميجابكسل مع 0.64 ميكرون بكسل، ومستشعر ISOCELL GN5 يعمل بتقنية Dual Pixel Pro التي تتمتع بتركيز بؤري شامل مع اثنين من الصمامات الثنائية الضوئية في بكسل واحد بطول 1.0 ميكرون (جزء من مليون جزء من المتر)، ويوفر المستشعر هذه الدرجة الفائقة من الدقة في حجم صغير يتناسب بشكل مريح مع الأجهزة المحمولة، و يمكن من خلاله الحصول على صور بقدر مذهل من التفاصيل التي تظهر الصورة بأعلى درجات الوضوح، حتى عند قصها أو تغيير حجمها.

مميزات مستشعر ISOCELL HP1

ويتميز مستشعر ISOCELL HP1 باستخدام تكنولوجيا «كاميليون سل» Chameleon Cell الجديدة كليًا، عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، ما يضمن الحصول على صور أكثر إشراقًا ووضوحًا داخل المساحات المغلقة أو خلال ساعات المساء، أما في البيئات الخارجية الساطعة، فيمكن المستشعر الجديد التقاط مقاطع فيديو بدقة 8 آلاف نقطة، بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع الحد الأدنى من فقدان التفاصيل في مجال الرؤية.

وبالنسبة لمستشعر ISOCELL GN5 فهو يتيح التقاط فوري للصور عالية الدقة وفائقة الوضوح مع الضبط التلقائي للصورة من جميع الاتجاهات، ويعتبر الأول من نوعه لالتقاط صور بحجم 1.0 ميكرومتر، بفضل اعتماده على تقنية Dual Pixel Pro التي تساعد على الضبط التلقائي للصورة في جميع الاتجاهات، تعزز بشكل كبير قدرات التركيز التلقائي، مما يتيح صورًا أكثر وضوحًا في البيئات الساطعة أو حتى منخفضة الإضاءة.

عزل الخندق الأمامي العميق

ويستخدم المستشعر أيضًا خاصية عزل الخندق الأمامي العميق (FDTI) على البكسل المزدوج لأول مرة، والتي تساعد على امتصاص المزيد من الضوء والاحتفاظ به. وقال دوكيون تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال المستشعرات في سامسونج للإلكترونيات: «إن شركة سامسونج تعد رائدة في تقنيات الصور فائقة الدقة، بالاعتماد على المستشعرات التي يمكنها نقل الصور عالية الدقة إلى مستوى جديد من الجودة».

أبرز ما تتميز به المستشعرات الجديدة

وتتميز المستشعرات الجديدة ISOCELL HP1 و ISOCELL GN5 بقدرتها على تخطي كل الحواجز، إذ توفر التركيز التلقائي فائق السرعة، وستواصل سامسونج التطوير في هذا المجال، لتكون قائدة الجيل الجديد من تقنيات التصوير في الأجهزة المحمولة.

في نفس السياق، كشفت سامسونج للإلكترونيات، عن بطاقتي «مايكرو سكيور ديجيتال» جديدتين، وهما PRO Plus و EVO Plus المعاد تصميمهما لتوفير مجموعة جديدة من البطاقات التي توفر سرعات فائقة للقراءة والكتابة، إضافة إلى قوتها المتزايدة ومجموعة متنوعة من خيارات القدرة الاستيعابية.

وتعد بطاقات «مايكرو سكيور ديجيتال» الجديدة مثالية للتخزين الموسع للأجهزة المحمولة، والتقاط الصور عالية الجودة، ومقاطع الفيديو من نوع (4K UHD)، وأنواع أخرى من المحتوى على الكاميرات المتحركة والطائرات المسيّرة حتى في الظروف القاسية.

البطاقات التي تطورها سامسونج حماية مُحسّنة من 6 عوامل

وتوفر الفئات الأحدث من هذه البطاقات التي تطورها سامسونج حماية مُحسّنة من ستة عوامل، مع طبقتين إضافيتين من الحماية مقارنة بالجيل السابق، الأمر الذي يجعلها قادرة على تحمل الماء ودرجات الحرارة القصوى، والأشعة السينية والتآكل وقطرات الماء والتأثيرات المغناطيسية.

ضمان لمدة 10 سنوات

ومع الضمان لمدة 10 سنوات، فإن بطاقتي PRO Plus و EVO Plus تتيحان للمستخدمين تخزين البيانات بدون أي قلق من نقص المساحة، مع توفير الثقة إزاء حماية المحتوى بشكل جيد.

وقال كيويونغ لي، نائب الرئيس لفريق أعمال منتجات العلامة التجارية في سامسونج للإلكترونيات: «يتطلع المحترفون والمستهلكون من مختلف مستوياتهم للحصول على بطاقات ذاكرة تسهل حفظ البيانات واستردادها، في الوقت الذي تكون فيه صورهم وملفات الفيديو القيمة محمية».

مميزات وإمكانات توفرها بطاقات «مايكرو سكيور ديجيتال»

وتوفر مجموعة بطاقات «مايكرو سكيور ديجيتال» الجديدة من سامسونج المميزات والإمكانات التي يحتاج إليها المستهلكون والمحترفون، وهي على وجه التحديد: السرعات الأعلى وزيادة الموثوقية والقوة الفائقة للأداء، وجرى تصميم بطاقات PRO Plus لتشكل إضافة جديدة لمجموعة «مايكرو سكيور ديجيتال» من سامسونج، وتكون موجهة لصناع المحتوى المتميزين، لأنها توفر لهم مستويات استثنائية من السرعة خلال القراءة والكتابة تصل إلى 160 ميجابايت/ ثانية و 120 ميجابايت / ثانية على التوالي، وستكون بطاقات PRO Plus متوفرة بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

وتتيح بطاقة EVO Plus سرعات نقل تصل إلى 130 ميجابايت/ ثانية، ما يوفر سرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 1.3 ضعف سرعة الإصدار السابق، وستكون هذه البطاقة متاحة بسعة 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.