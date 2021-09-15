الموجة 18.. إزالة تعديات على 12 ألف و500 متر أملاك دولة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار العمل في تنفيذ حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي بدأت في 13 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال محافظ مطروح إن جهود مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ الموجة الـ18 على مدار يومين، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعديات بالبناء على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، بإجمالي 12 ألف و500 متر مربع.

الموجة 18.. إزالة 3 تعديات على الأراضى الزراعية بمطروح

وأضاف محافظ مطروح أنه تم تنفيذ عدد 3 قرارت إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 7 أفدنة، ولفت إلى أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

الموجة 18.. محافظ مطروح يناشد بعدم البناء المخالف

وناشد محافظ مطروح المواطنين بعدم الشروع في مخالفات البناء، وسيتم متابعة ورصد حالات التعديات على أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية لأي حالة تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وفرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناءات، مع قيام لجان متابعة يومية من مجالس المدن الثمانية تحت إشراف رئيس المركز، ومن خلال الإدارات الهندسية والأملاك، ومتابعة من السكرتير العام للمحافظة من مدينة الحمام شرقاً ومروراً بالعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، بالإضافة إلى السلوم.