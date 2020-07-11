قيادات تنفيذية وأمنية بمطروح: منع التعديات الجديدة على أراضي الدولة

اجتمع العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، مع مسئولي مديرية أمن مطروح ومأمور قسم شرطة المرافق بمطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، وحمدي عبيد مدير الإملاك بالمحافظة لمتابعة تتفيذ جميع قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة التى تم حصرها.

وناقش الاجتماع ،اليوم، خلال الإجتماع بديوان عام محافظة مطروح منع أى صور جديدة للتعديات على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالتنسيق بين رؤساء المدن مع أقسام الشرطة بكل مدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع أجهزة المحافظة المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة للتنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ الموجة 16 لاستعادة أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات وتطبيق القانون بكل حسم ومنع أى صورجديدة للتعديات بجميع أنحاء المحافظة.