قافلة بيطرية من جامعة مطروح لقرية «شماس» بسيدي براني (صور)

دفعت كلية الطب البيطري، التابعة لجامعة مطروح، بقافلة بيطرية إلى قرية «شماس»، التابعة لمركز ومدينة سيدي براني، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح ومجلس مدينة براني، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

جامعة مطروح.. تنظيم 5 قوافل بيطرية

وقال رئيس جامعة مطروح إن كلية الطب البيطري دفعت بالقافلة الخامسة لها، حيث توجهت القافلة الأولى إلى قرية «فوكه»، والثانية لقرية «كشوك عميرة»، والثالثة إلى قرية «السلام» بالحمام، والرابعة إلى قرية «الحلازين»، على بعد حوالي 30 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح، بجانب قافلة سيدي براني.

وأضاف «النجار» أنه يجري تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجاناً، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بها، وعلاج الحالات المرضية للماشية لدى المربيين الأكثر احتياجاً من أهالى مطروح، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم القوافل الأخرى خلال الفترة المقبلة للمناطق والقرى التي تحتاج ويوجد بها أعداد كبيرة من الماشية.

علاج 323 حالة مرضية بقافلة جامعة مطروح البيطرية

وأضاف رئيس جامعة مطروح أنه تم توقيع الكشف البيطري على 323 حالة، منها 120 حالة نقص معادن، و54 حالة إسهال، و46 حالات جرب، و40 حالة إجهاض، و 26 حالات غش، و13 حالة سل كاذب، و10 حالات إسهال وضعف عام، و4 حالات التهاب مفاصل وميكوبلازما، و4 حالات ديدان وحشرات داخلية، وحالتان التهاب رئوي، وحالة فتاق سري، وحالة التهاب ضرع، وحالة ورم في الجلد، وحالة نغف بالأنف، بالإضافة إلى حالة واحدة التهاب في العين.