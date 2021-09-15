الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تواجد القوافل الطبية للكشف والعلاج مجانًا على المواطنين، في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، في 12 تخصصًا طبيًا، من بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وذلك للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وترصد «الوطن» خريطة انتشار 14 قافلة طبية مجانية تابعة لمبادرة «حياة كريمة»، وأماكن وجودها، والمحافظات التي تنطلق بها، والتخصصات المتاحة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ومبادرة «حياة كريمة» في مصر على مدار الساعة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ـ العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

ـ الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

ـ نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

ـ الباطنة.

- الأنف والأذن.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

- القاهرة الكبرى.

- البحيرة.

- مطروح.

- الوادي الجديد.

- دمياط.

- الغربية.

- المنوفية.

- شمال سيناء.

- جنوب سيناء.

- بني سويف.

- سوهاج.

- قنا.

- أسوان.

- البحر الأحمر.

أماكن تواجد القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

- الجبيرات مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

- القهقوية، مركز الرحمانية، محافظة البحيرة.

- كوم أدرجية، مركز الواسطي، محافظة بني سويف.

- المعتمدية، مركز المحلة ثان، محافظة الغربية.

- كفر هلال، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية.

- وادي مندر، مركز شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء.

- غوط اللوز، مركز براني، محافظة مطروح.

- نخل، محافظة شمال سيناء.

- الزعفرانة، مركز كفر غالب، محافظة البحر الاحمر.

- عدن، مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد.

- مركز طبي الأسمرات، بحي المقطم، محافظة القاهرة.

- أبو سعادة الكبرى، مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- حاجز الدهسة، مركز فرشوط، محافظة قنا.

- عرب كيما، مركز كوم إمبو، محافظة أسوان.

وتستهدف القوافل الطبية الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن إطار ومحاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.

وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، ويجري توفير صيدلية بها كل الأدوية ضمن القافلة، ويجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتُوجه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.