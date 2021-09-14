«الأمم المتحدة للسكان»: «حياة كريمة» يضمن لفتيات مصر مستقبلا مزدهرا

قالت فردريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن التحديات معقدة، لكن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها الدستورية، فيما يتعلق بالصحة والتعليم، كما تسعى جاهدة إلى تعميم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.. ذات الجودة العالية.

الاستثمار في الشباب يعزز رؤية الحكومة لبناء رأس مال بشري

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستثمار في الشباب.. ولا سيما في الفتيات، يعزز رؤية الحكومة الرامية إلى بناء رأس مال بشري، والاستفادة من العائد الديموغرافي.

الاستفادة من الأصول والمهارات التي تمتلكها الفتيات

وتابعت، أن مصر الآن لديها 26% من سكانها في عمر أقل من 35 عاما، وبالتالي فإن الصندوق يدعم مجهودات الحكومة لوضع إطار خاص للاستفادة من الأصول والمهارات التي تمتلكها الفتيات، موضحة أن الاستثمار في التعليم المبكر والتعليم الثانوي.. وغيرها من الأشياء، هي ركائز أساسية لتقوية مخرجات العملية التعليمية.

خطة وطنية لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت، ان مصر لديها خطة وطنية لتنمية الأسرة المصرية، لمواجهة الزيادة السكانية وتحسين جودة المواطنين، موضحةً أنها خطة متعددة القطاعات، وتقع في صلب المجهودات الوطنية التي تسعى إلى تقديم فرص متساوية للوصول إلى تعليم ذو جودة عالية، وأن يكون للمرأة حق في تقرير أمورها، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

يجب انخراط الفتيات في عملية التحول الرقمي

وأكد، أنه يجب ضمان انخراط الفتيات في عملية التحول الرقمي، كما يجب الاستثمار في فتيات الأسر الفقيرة التي لديها عدد كبير، من خلال بناء صحتهن وقدراتهن الاقتصادية والاجتماعية عبر مبادرة حياة كريمة.. وغيرها من المبادرات التي ستساعد الفتيات في مصر على أن يكون لهن مستقبل مزهر، داعية الحكومة إلى إدخال الفتيات في كل البرامج الهامة.