رئيس الوزراء: مشروع «حياة كريمة» أيقونة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على تطوير العمران المتقادم، لافتا إلى أن هناك مشروعين تبناهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهما تطوير المدن القائمة، وشبكات الطرق والمناطق غير الآمنة، التي يجرى إزالتها، والأخرى الحضارية التي تطور.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن هذا يأتي بالإضافة لمشروع بناء عواصم المحافظات والمدن التي تستهدف الدولة من خلاله بناء أكثر من مليون وحدة سكنية لسكان المدن القائمة الموجودة، حتى تكون متنفسا لهم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مشروع «حياة كريمة» هو أيقونة الدولة المصرية، ويستهدف منه تطوير حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري بكل ربوع الريف، مؤكدا أنه المشروع الأكبر على مستوى العالم بمجال التنمية المستدامة ومخصص له مئات المليارات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قطاع التشييد والبناء والبنية الأساسية يشهد فترة تاريخية، والدولة المصرية تدعمه الدولة، خصوصا أن هذا القطاع يقوده القطاع الخاص، باستثناء بعض الشركات، ووفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل، وينقل خبراته للأشقاء في العالم العربي وأفريقيا.