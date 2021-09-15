أول صور لـ«شهداء لقمة العيش» ضحايا بيارة الصرف بسيدي غازي

حصلت «الوطن» على أول صور لـ«شهداء لقمة العيش»، ضحايا بيارة الصرف الصحي بمحطة سيدي غازي، في محافظة كفر الشيخ، الذين لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء، أثناء عملهم بالبيارة، وذلك في بيان رسمي، كأول رد من قبل الشركة على مصرع 4 من العاملين بالشركة داخل بيارة للصرف الصحي.

أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بسيدي غازي

وتبين أن المتوفين إثر سقوطهم في بيارة الصرف الصحي هم: «أحمد أسامة العبد»، 30 سنة، و«ماجد شعبان بهنسي»، 37 سنة، و«عبد الصمد عبد الحميد»، 27 سنة، و«عصام إبراهيم حسين»، 30 سنة.

بيان من الشركة لنعي المتوفين

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بياناً في وقت سابق، نعت خلاله العمال المتوفين.

جاء في البيان: «تنعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أبناءها الذين وافتهم المنية اليوم، جراء قيامهم بواجبهم في أعمال صيانة وتشغيل محطة سيدي غازي»، وتابعت الشركة في بيانها أن «خسارة الشركة لا تُقدر، وحزنها عليهم شديد، حيث كانوا من العاملين ذوي الكفاءة والخلق، والعوض عنده سبحانه وتعالى، ودعواتنا لهم بالرحمة والمغفرة»، كما أكدت الشركة على «تأمين كل حقوقهم وأسرهم، وهم من أسرة الشركة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة للتحقيق في الواقعة

ومن جانبه، أعرب محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، عن بالغ حزنه للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدى غازي، وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية لمعرفة ظروف الحادث وأسبابه، وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا الأربعة في الحادث، إضافة إلى خامس مصاب.