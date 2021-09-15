ضبط 3 مصانع ومخزنين لإنتاج الأعلاف بدون ترخيص في كفر الشيخ

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفرالشيخ، يعملون بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ، داهمت القوة المصنع والمخزنين.

أعلاف مجهولة المصدر

وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتي تجاوزت الـ150 طنا، وقد تم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة.