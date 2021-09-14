مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق الرابع في كفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الرابع، بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

بلاغ بوفاة سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع بكفر الشيخ

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بورود إشارة من قسم شرطة دسوق، تفيد مصرع سيدة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الكشلة، بمدينة دسوق.

معاينة الجثمان

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع «م . م. ع. ن. ت»، عقب سقوطها من الطابق الرابع، وبسؤال والدها أقر أنها كانت ممسكة بهاتف محمول فاختل توازنها فسقطت جثة هامدة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 35530 لسنه 2021 إداري قسم دسوق، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تأمر بتشريح جثمان السيدة

ومن جانبه، أمر المستشار محمد صالح وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المتوفية وبيان سبب الوفاه، وبيان عما إذا كان جائز حدوث الوفاه خلال سقوطها من علو أو عدم.

طلب تحريات المباحث

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وعن سبب وكيفيه حدوثها وعما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما صرح بدفن الجثمان بمعرفة أحد أهليتها.