مياه كفر الشيخ تنعى عمالها الأربعة.. والمحافظ يوجه بإعانات مالية لأسرهم

نعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شهداء لقمة العيش ضحايا بيارة الصرف الصحي بمحطة سيدي غازي، الذين لقوا مصرعهم اليوم أثناء عملهم بالبيارة، وذلك في بيان رسمي كأول رد من قبل الشركة على وفاة الضحايا.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها:« تنعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أبنائها الذين وافتهم المنية اليوم جراء قيامهم بواجبهم في أعمال صيانة وتشغيل محطة سيدي غازي».

وأضافت الشركة في بيانها:« وإن خسارة الشركة لا تقدر وحزنها عليهم شديد، حيث كانوا من العاملين ذوي الكفاءة والخلق، والعوض عنده سبحانه وتعالى ودعواتنا لم بالرحمة والمغفرة، كما تؤكد الشركة على تأمين كل حقوقهم وأسرهم، وهم من أسرة الشركة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إعانات مالية عاجلة لأسر العمال

وكلف محافظ كفر الشيخ، المحاسب السيد مسلم وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا الأربع في الحادث والمصاب، كما قرر المحافظ، تشكيل لجنة فنية، لمعرفة ظروف الحادث وأسبابه، وكيفية وقوعه والمتسبب فيه.

تفاصيل مصرع 4 عمال بكفر الشيخ

وشهدت مدينه سيدى غازى بكفرالشيخ، مصرع 4 عمال أثناء عملهم بمحطة سيدي غازي، وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسى، 37 سنة، وعبدالصمد عبدالحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، وأعرب محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، عن بالغ حزنه للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدى غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم.

تفاصيل الحادث المآسوي

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد عماد جلال مأمور مركز شرطه كفر الشيخ بوقوع حادث مأسوي للعاملين، أثناء قيامهم بتطهير بيارة بمحطة الصرف الصحي بمدينه بسيدي غازي، ونقلت جثث الضحايا والمصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي.

وانتقل إلى مكان الحادث على الفور اللواء خالد المحمدي مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد ياسر عبدالرحيم رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وتبين أن الحادث وقع بسبب بيارة الصرف الصحي، ونقلت جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزي والمصاب إلى المستشفى لإنقاذ حياته.