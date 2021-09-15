زوج إيمان خيري شلبي يشكر وزيرة الثقافة على أداء واجب العزاء

توجه الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون، باسم أسرة الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، بالشكر إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على تقديمها واجب العزاء في زوجته الفنانة الراحلة، التي رحلت يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، كما توجه بالشكر للدكتور رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام على مجهوداته، طوال فترة مرض الفقيدة.

ونشر «حافظ»، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الأحباء، الذين تفضلوا بتقديم واجب العزاء في الفقيدة الغالية ملاك الجنة إيمان خيري شلبي، سواء بالحضور لمراسم الدفن والجنازة أو الاتصال تليفونيا، أو بالكتابة وإرسال الرسائل عبر وسائل التواصل المختلفة.

وتابع: كما تتوجه أسرة الراحلة، بالشكر للفنانة الدكتورة وزيرة الثقافة، ونقباء السينمائيين والممثلين ورئيس اتحاد النقابات الفنية، ورئيسة أكاديمية الفنون، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ورؤساء التحرير، وجميع المسئولين والزملاء الصحفيين والإعلاميين في جميع المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية، الذين أرسلوا ونشروا وأذاعوا مشاطرات التعزية بأشكالها المختلفة مقروءة ومرئية، والشكر قبلهم للدكتور رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، على مجهوداته طوال فترة المرض اللعين.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.

سبب وفاة إيمان خيري شلبي

ورحلت الفنانة إيمان خيري شلبي، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي عانت منه طوال نحو عامين، كما تلقت برنامج علاجي مكثف، وتم حجزها بالمستشفى خلال ال 25 يوما الأخيرة. وأعلنت الأرسة عدم إقامة عزاء التزاما بقرار حظر إقامة العزاء في دار مناسبات، والاكتفاء بتلقي العزاء ألكترونيا.

من هي إيمان خيري شلبي؟

والفنانة الراحلة ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، وتخرجت في أكاديمية الفنون وتعمل مخرجة بالقناة الثقافية بالتليفزيون المصري، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها «القضاء في الإسلام والكومي والوتد».