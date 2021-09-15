«حمدوك»: نهدف إلى جعل كل جيوش السودان جيشا واحدا للحفاظ على وحدته

استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في مقر قيادة قوات الدعم السريع اليوم ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، وناقشا العمل على إصلاح المؤسسات الدستورية والأمنية.

حمدوك يشيد بجهود دقلو ويدعمه

وكان «حمدوك»، وجه خطابه خلال اللقاء لقيادة قوات الدعم السريع، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بقوات الدعم وقائدها «دقلو»، وذلك على خلفية الإسهامات الكبيرة التي يقوم بها والتي تمثلت في تصديه ومنعه للنزاعات الداخلية والجهود التي يبذلها لصيانة والحفاظ على وحدة تراب الوطن، كما دعا «حمدوك» خلال اللقاء إلى العمل على تطوير قطاع التعليم ورفد قطاع الخدمات.

البلاد ستنعم بالاستقرار بعد الإصلاحات الكاملة

وشدد «حمدوك»، على ضرورة العمل على إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية ليكون جيشا واحدا حسب ما اقتضته الوثيقة الدستورية، وصرّح أنّ أوضاع البلاد لن تكون مستقرّة حتى تتم الإصلاحات بشكل كامل، أشار إلى أنّ زيارته جاءت في إطار سلسلة زيارات ظل يقوم بها من أجل التشاور في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الانتقالية.

لابد من التعاون الكامل بين العسكريين والمدنيين لتحقيق أهداف الفترة الإنتقالية

وقال «حمدوك»، إن الهدف جمع كل الجيوش لتصبح جيشا واحدا يصون الأرض والعرض، ويدافع بكل ما أوتي من قوة عن تراب الوطن، وعبّر بشدّة على ضرورة إكمال التعاون بين العسكريين والمدنيين من أجل إتمام مهام وأهداف الفترة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والبدء في مشاريع التنمية.

وأكد الضرورة القصوى لاستكمال مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم المتمثلة في المجلس التشريعي، وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية بشكل تام، ومن ثم الوصول بها الى بر الأمان، بالإضافة إلى إرساء دعائم الدولة المدنية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء، إلى تجنيب البلاد الوقوع في خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية وإقصاء الآخر.