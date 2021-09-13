سلسلة حرائق في السودان تلتهم أكثر من 2000 نخلة.. والسبب مجهول

اندلعت سلسلة حرائق في 3 مناطق في الولاية الشمالية بالسودان، والتهمت أكثر من 2000 شجرة نخيل، دون توصل السلطات لمعرفة أسباب هذه الحرائق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعد ولايتا الشمالية ونهر النيل الوحيدتان اللتان تنتجان التمور في السودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، إن قوة من إدارة شرطة الدفاع سيطرت على الحريق الذي اندلع في أشجار نخيل جزيرة بنا بمحلية دنقلة، بعد أن خلف خسائر قدرها 1800 نخلة.

وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن هذه القوة أخمدت حريقا ثانيا تعرضت له أشجار النخيل في منطقة كودي التابعة لمحلية البرقيق بعد أن قضى على 106 نخلات، موضحة أن قوة الدفاع المدني سيطرت على حريق ثالث بمنطقة السليم بعد أن أتلف 42 نخلة.

وأضافت «سونا»، أن هذه الحرائق اندلعت في يوم واحد، دون أن تقدم مؤسسات الدولة تفسيرا لأسباب الحرائق وتزامنها، موضحة أن قوة شرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية بذلت جهودا كبيرة في التصدي للحرائق بمناطق: بنا وكودي والسليم.

مقتل 7 أشخاص جراء حادث سير على طريق الخرطوم مدني وسط البلاد

وفي سياق آخر، لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، أمس الأحد، بـ حادث سير على طريق الخرطوم مدني وسط البلاد، وقالت الشرطة السودانية، في بيان، إن سيارة نقل، اصطدمت بحافلة كانت تقل 30 راكبا.

وأرجع مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة العقيد شرطة الدرديري محمد عثمان في تصريح لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، الحادث للتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة من سائق النقل ليصطدم بحافلة الركاب التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس وتحمل 30 راكباً.

وأشار عثمان، إلى استنفار شرطة المرور السريع لقواتها من ضباط وضباط صف ودورياتها التي بلغت 10 دوريات و3 إسعافات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وإسعاف المصابين.