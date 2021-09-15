«فودة» يهنئ «محسن» بالتجديد له رئيسا لجهاز تعمير سيناء

بعث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ببرقية تهنئة إلى المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، مساء اليوم الأربعاء، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له في موقعة لمدة عام، للمرة الثانية.

وقال محافظ جنوب سيناء إن المهندس «محسن» أحد القلائل الذين يعرفون سيناء شمالاً وجنوباً، حيث عمل فترة كبيرة في محافظة جنوب سيناء، ضمن جهاز تعمير سيناء، حتى وصل إلى منصب رئيس قطاع جنوب سيناء، ثم رئيساً للجهاز.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2021، ويقضي في مادته الأولى بمد خدمة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء بالمستوى الوظيفي (الممتازة) بموازنة الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له، والتابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتباراً من 17 أكتوبر القادم ولمدة عام ثان.

وجرى تعيين المهندس محسن سعيد، في عام 1984، مهندساً في جهاز التعمير، وعمل في محافظة جنوب سيناء منذ تعيينه، وتدرج في الوظائف حتى أصبح رئيساً لقطاع جهاز تعمير جنوب سيناء في الفترة من 2010 حتى 2017، ثم أصبح رئيساً لجهاز تعمير سيناء، خلفاً للمهندس محمد السقا.

وأشرف «محسن» على العديد من المشروعات التي جرى تنفيذها في سيناء، مثل إنشاء المزارع النموذجية بالوديان والتجمعات البدوية، فيما يعرف باسم مشروع التنمية المتكاملة، كما أشرف على إنشاء أكثر من 500 بيت بدوي، وتوصيل المرافق إلى المناطق المحرومة في التجمعات البعيدة، وآخرها توصيل التيار الكهربائي إلى مناطق قرية «الرملة»، وقرية «فيران»، و«وادي مكتب».

وأشرف أيضاً علي مشروع محور 30 يونيو، الرابط بين الطريق الساحلي بورسعيد وطريق الإسماعيلية القاهرة، ويقوم جهاز التعمير الآن بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخ جنوب سيناء، وهو مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، وهو أحد أكبر المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير في سيناء.

وقال المهندس محسن سعيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا القرار مسئولية كبيرة، موضحاً أن الرئيس السيسي صاحب نهضة حقيقية، وأشاد بالمشروعات التي تجري في سيناء حالياً بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل التجمعات التنموية التي تساعد في جذب السكان من الوادي والدلتا إلى سيناء، وتخلق تنمية زراعية، ومشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، الذي يعيد للمدينة قيمتها الروحية، إلى جانب تطوير حي الرويسات بشرم الشيخ.

وقدم رئيس جهاز تعمير سيناء الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على المجهودات التي تتم على أرض سيناء.

وقال إنه اجرى اتصالاً هاتفياً باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي يعمل ليلاً ونهاراً من أجل النهوض بالمحافظة، ويقف مع الجهاز منذ توليه منصب المحافظ في عام 2011.