دينا لـ«الوطن»: «إزاي أجسد شخصية السيدة زينب وهي مينفعش تتصور؟»

أبدت الفنانة دينا دهشتها من الأقاويل المتناثرة، بشأن تجسيدها لشخصية السيدة زينب، رضي الله عنها، في المسلسل الذي يحمل الاسم ذاته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت دينا لـ«الوطن»، إنها سبق وأعلنت عدم تجسيدها لشخصية السيدة زينب، وأن مسلسلها الجديد بعيد كل البعد عن حياة «أم العواجز»، مضيفة: «إزاي أجسد شخصيتها وهي مينفعش تتصور أصلاً».

وتابعت: اللافت للنظر أن الحديث ما زال مستمرا في هذه المسألة، بل وانتشرت شائعة تفيد بارتدائي الحجاب، وذلك علي خلفية نشري صوراً للشخصية التي أجسدها عبر حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أنني سعيدة بشخصية «قدرية» في العمل لأنها مختلفة عن سابق أدواري.

أبطال مسلسل «السيدة زينب»

ويشارك في بطولة مسلسل «السيدة زينب» سوسن بدر، أحمد وفيق، لبني ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، محمود عبدالمغني، حجاج عبدالعظيم، ليلي عزالعرب، سامي مغاوري، محمد يونس، حسام داغر، سامية طرابلسي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

فيلم «سقراط ونبيلة»

وفي سياق مختلف، أبدت دينا سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في فيلم «سقراط ونبيلة» الذي انطلق عرضه بعدد من الدول العربية، بخاصة وأنها جسدت دور «شيف» لأول مرة في مشوارها، مؤكدة أنها استمتعت بتجسيدها لهذه الشخصية المختلفة عن سابق أدوارها.

ويشارك في بطولة «سقراط ونبيلة» أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد جمعة، كريم مغاوري، محمد فهيم، فادي أشرف، ملك ياسر وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.