الفنانة دينا تنفي تجسيد شخصية «السيدة زينب»: المسلسل اجتماعي

نفت الفنانة الاستعراضية دينا، ماتردد مؤخرًا بشأن تجسيدها شخصية السيدة زينب رضى الله عنها، خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب» وذلك بعد ظهورها مؤخرًا مرتدية الحجاب داخل «لوكيشن» التصوير، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول تجسيدها شخصية دينية.

دينا عن مسلسل السيدة زينب: اجتماعى مش دينى

واضطرت الفنانة دينا، إلى توضيح «شكل الزى» التي تسببت فيها صورتها وهى مرتدية غطاء الرأس «الحجاب» وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالقول: السيدة زينب مسلسل اجتماعي و ليس ديني، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمرغير صحيح بالمرة».

المسلسل لا يتعرض للسيدة زينب

وتابعت: «المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية».

واستطردت: «المسلسل يدور فى إطار اجتماعى بحت وليس له أى علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى».

يشار إلى أن الفنانة دينا نشرت خلال الساعات الماضية، عدة صور لها مرتدية «عباءة بيضاء وحجاب باللون الأبيض»، ما أدى إلى تساؤل متابعيها حول هل ارتداءها الحجاب هل بشكل دائم ومن ثم الاعتزال، أم الأمر يتعلق بمسلسل ديني، ومع نشر أخبار مشاركتها في مسلسل السيدة زينب، ربط بعض متابعيها بين صورتها بالحجاب وتجسيدها شخصية السيدة زينب رضى الله عنها، بما دفعها للرد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.