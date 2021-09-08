الفنانة دينا تنشر كواليس جديدة من مسلسل «السيدة زينب» (فيديو)

في أحدث ظهور لها من «لوكيشن» تصوير مسلسل السيدة زينب، طلت الفنانة دينا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، بـ«الخمار والنقاب الأسود»، وذلك بعد الضجة التي صاحبت ظهورها بـ«عباءة وحجابًا باللون الأبيض» الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث مؤخرًا، وتداول شائعات بأنها تجسد شخصية السيدة زينب رضى الله عنها.

مسلسل «السيدة زينب» اجتماعي وليس ديني

مسلسل السيدة زينب، يجمع عدد من النجوم أبرزهم سوسن بدر، الراقصة دينا، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، ليلى عزالعرب، حسام داغر، سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

دينا عن تجسيدها شخصية السيدة زينب بعمل درامي: غير صحيح

وبعد الضجة التي صاحبت ظهور الفنانة دينا بـ«الحِجاب»، كتبت تعليقًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» توضيحا لحقيقة تجسيدها شخصية دينية: السيدة زينب مسلسل اجتماعي و ليس ديني، وتجسيدى لشخصية السيدة زينب، أمر غير صحيح بالمرة.

وتابعت: «المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي بحت وليس له أي علاقة بالدين.