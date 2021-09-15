إزالة 46 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عن إزالة 46 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مع التأكيد على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون، لاسترداد حق الدولة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة في نطاقها الإزالة.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة قبل قليل، أن حملات اليوم تمكنت من تنفيذ إزالة 46 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز، عبارة عن بناء مخالف على مساحة إجمالية 6545 متراً مربعاً، من اجمالي 99 حالة تم إزالتها منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 حتى الآن، بإجمالي مساحة 9464 متراً مربعاً بناء مخالف، و14 فداناً و12 سهماً من الأراضي الزراعية.

السكرتيران العام والمساعد يترأسان حملات إزالة بمركز أسيوط

كما تابع اللواء شاكر يونس شاكر، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية «درنكة»، التابعة لمركز أسيوط، وبمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم خلالها تنفيذ 39 حالة إزالة، كما قام رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتنفيذ حملات لإزالة التعديات وفقاً للخطة التي تم وضعها، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وبمشاركة مسئولة أملاك الدولة، والجمعيات الزراعية، وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات الازالة، وفقاً للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.