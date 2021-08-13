إزالة حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء بمركزي أسيوط والفتح

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على شن حملات إزالة لأي مخالفات لقانون البناء واشتراطاته، أو التعديات على الأراضي الزراعية بكافة ربوع المحافظة، طبقا للقانون، ووفقا لتوجيهات الدولة والحكومة، لافتا إلى أهمية رصد ومتابعة إزالة تلك المخالفات أولاً بأول على أرض الواقع، وإزالتها ومنع تفاقهمها، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.

المحافظ يشدد على عدم التهاون أو التقاعس عن إزالة المخالفات

وأكد المحافظ على عدم التهاون أو التقاعس عن إزالة تلك المخالفات دون استثناء، والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيا، بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

تنفيذ إزالات في 4 مراكز في أسيوط

وفي هذا الإطار نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عددا من قرارات الإزالة لحالات بناء على الأراضي الزراعية، ومخالفات لقانون البناء بمراكز أسيوط والفتح وحي شرق وغرب بالمدينة.

وتم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أرض زراعية بقرية المطيعة، وأخرى بحوض الزورة القبلية بموشا، وثالثة على أرض زراعية بحوض قراعة على مساحة 12 سهم بقرية بني مر بمركز أسيوط، وتنفيذ إزالة لحالتي تعدٍ بالبلوك على أرض زراعية بجوار كوبري مخيمر بقرية عرب مطير، وأخرى بحوض الشيخ أحمد بالأطاولة، فضلاً عن وقف أعمال شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي بقرية بني عليج، وإزالة شدة خشبية في حوض الغندور بقرية بصرة بمركز الفتح، فضلا عن إزالة أعمدة الدور الثالث لبناء مخالف بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى التصدي لبناء في المهد بإزالة القواعد الخرسانية بمنطقة الزواتين بالأربعين بحي غرب.

تمت هذه الحملات تحت إشراف محمد بشير، رئيس حي غرب، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، وحسني درويش، رئيس مركز أسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز الفتح، بمشاركة أحمد ثابت، نائب رئيس حي غرب، ومروان إبراهيم، نائب رئيس حي شرق، وكرم عبد الحفيظ، نائب رئيس مركز أسيوط، وأسامة كامل، وأشرف فوزي، نائب رئيس مركز الفتح، وبالتنسيق مع الجهات المختلفة، وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية التابعة لهذه الوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.