يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة وملخص الحلقة الثالثة أيضًا، لاسيما بعد تصدر العمل محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق عرضه.

ويأتي موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إجازة مفتوحة

وجاء ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إجازة مفتوحة، بمواجهة شريف منير، لصعوبات بالغة بسبب تزايد حجم الأقساط عليه، ومعاناته مع سدادها، لاسيما بعد رحيله عن عمله في الساحل الشمالي.

وفي ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إجازة مفتوحة، ظهر شريف منير، وهو يهرب من مطاردات الأقساط له في كل مكان، سواء بالشارع أو حتى في أحلامه، لتحاول زوجته التي تُجسد دورها الفنانة لقاء الخميسي، التخفيف عنه والبحث عن حلول لمواجهة الضغوط النفسية التي يُعاني منها.

واقترحت لقاء الخميسي، على زوجها، في ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إجازة مفتوحة، أن يبيع المشغولات الذهبية الخاصة بها لسداد الأقساط، إلا أن ذلك المُقترح قوبل بالرفض، ورأى شريف منير أنّ بيع سيارته وفسخ تعاقده مع العاملين في منزله هو الحل الأمثل لتخفيف المصروفات الشهرية، وهو ما ستظهره الحلقات المُقبلة ضمن محاولات سداد الديون.

أبطال مسلسل إجازة مفتوحة

المسلسل من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.