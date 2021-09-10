لقاء الخميسي تكشف كواليس مسلسل «إجازة مفتوحة»: «أوعدكم هاتنبسطوا»

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها علي موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، كواليس مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة»، والمقرر عرضه الأسبوع المقبل، حيث كتبت «أقول كلمة حق.. ومش علشان أنا فرد من جمع كبير من النجوم ورا الكاميرا قبل اللي قدام الكاميرا.. لكن أنا ساعات ببقى جمهور برضه، وأنا في اللوكيشن باتفرج على لذاذة وخفة دم وتلقائية وحضور الأستاذ شريف منير، نعمة كبيرة من ربنا فعلا أهداها ليه».

وأضافت «طبعا المسلسل مليان نجوم كبار أوي ست الكل سميحة أيوب والأستاذ سامي مغاوري، والأساتذة اللذاذ هشام إسماعيل ومراد مكرم والقمر والطعامة دنيا ماهر، والقمراية ملك قورة.. وحب القلب نور محمود، وشبابنا الجميل محمد العمروسي ومؤمن نور، والأستاذ حبيب قلبي صبري عبدالمنعم، وألذ الناس كريم أبوزيد، والقمرات هدى مجد وصبا الرافعي وألفت عمر وسمر محمد متولي».

وتابعت «وولادي حبايبي يوسف حسن ورانيا بنات وأحمد خالد، والنجوم اللي ورا الكاميرا اللي من غيرهم ماكانش الهنا ظهر بجماله.. وعلى رأسهم المخرج الجميل الموهوب الأستاذ اللي باحبه أوي محمد حماقي، أجازة مفتوحة اوعدكم هاتنبسطوا».

مسلسل «إجازة مفتوحة»

مسلسل «إجازة مفتوحة»، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي، إنتاج «سينرجي» ومها سليم، وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة.

وتدور احداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الأباء في التعامل مع الأبناء.