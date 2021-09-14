موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة على قناة ON لـ لقاء الخميسي

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة للفنانة لقاء الخميسي وشريف منير علي قناة ON خلال الفترة الحالية، والذي يدور في إطار درامي كوميدي؛ إذ يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية، ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه، وهم في سن المراهقة.

موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة على قناة ON

يبدأ عرض المسلسل الساعة 8 مساء، ويعاد 2 صباحًا و1 مساء، كما يعرض على منصة WATCH IT أيضًا، وذلك بعدما طرحت القناة البرومو الرسمي وكذلك البوسترات الدعائية خلال الأيام الماضية.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل إجازة مفتوحة

يبدأ شريف منير التكيف مع ظروف تركه لعمله، ويحاول أن يجد فرصا وبدائل أخري من أجل سد احتياجات أهل منزله، ومن المقرر أن يظهر خلال الحلقات المقبلة طرقا مبتكرة لحل تلك الأزمة مع زوجته لقاء الخميسي .

معلومات عن مسلسل إجازة مفتوحة

- المسلسل من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

- أحداثه الأساسية تدور حول رب أسرة يفقد وظيفته ويحاول التعامل مع الأزمات المادية التي تواجهه، بالإضافة إلى صعوبات التعامل مع أبناءه في سن المراهقة.

وتعتمد قصة المسلسل على المشكلات التي تواجهها العائلات، سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء؛ إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي، ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، وتظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق زوجته.

المسلسل من بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.