قبل 10 أيام من عرضه.. تفاصيل مسلسل «إجازة مفتوحة»

ينتظر عدد كبير من الجمهور والمتابعين، عرض مسلسل إجازة مفتوحة الذي يمثل عودة الفنان شريف منير للدراما، والمقرر عرضه حصريا على شاشة قناة «ON» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، بداية من 11 سبتمبر الجاري.

مواعيد عرض مسلسل إجازة مفتوحة

بينما لم تكشف قناة «ON» عن مواعيد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، الذي ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة، والذى يدور في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الأباء في التعامل مع الأبناء.

وتدور أحداث المسلسل حول رب أسرة يفقد وظيفته ويحاول التعامل مع الأزمات المادية التي تواجهه، بالإضافة إلى صعوبات التعامل مع أبناءه في سن المراهقة.

ويشارك في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة»، عدد من النجوم من بينهم شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد حماقي، إنتاج «سينرجي» ومها سليم.

إلى ذلك يواصل المخرج محمد حماقي، تصوير أحداث مسلسل إجازة مفتوحة، حيث تبقى له ما يقرب من 20% من المشاهد التى يعمل عليها بالتزامن مع عمليات المونتاج الخاصة بالحلقات الأولى استعدادا لعرضها بعد الثلث الأول من شهر سبتمبر الجاري.

البرمو الدعائي لمسلسل إجازة مفتوحة

آخر ظهور لشريف منير فى الدراما: «ونحب تاني ليه»

وكان آخر ظهور للفنان شريف منير في الدراما التلفزيونية، في مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2020، والذي كان بمثابة عودته إلى الدراما بعد سنوات من الغياب منذ دوره في مسلسل «الزيبق» للمخرج وائل عبدالله في عام 2017، حيث قدم خلال العمل شخصية ظابط المخابرات خالد صبري أبو علم الذي سيقوم بتجنيد عمر صلاح الدين، الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز.

وينتظر شريف منير خلال الفترة المقبلة عرض فيلم «السرب» إخراج أحمد نادر جلال، والذي يتناول رد الجيش المصرى على أحد العمليات الإرهابية في حق المصريين بليبيا.