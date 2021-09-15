جريمة قليوب.. ربة منزل تذبح زوجها بمساعدة زوج ابنتها وتقطعه 3 أجزاء

بزعم سوء معاملته لها، أقدمت ربة منزل على قتل زوجها، بمساعدة زوج ابنتها، وقاما بتقطيع جثته إلى 3 أجزاء، وتخلصا منها بإلقائها في مصرف بدائرة مركز قليوب، حيث كشفت أجهزة الأمن عن جريمة القتل بعد 37 يوماً من ارتكابها.

وأمرت نيابة قليوب بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

المجني عليه مسجل خطر وتخلصت منه زوجته

كشفت التحقيقات في قتل زوج قليوب، التي كشف تفاصيلها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن أن المجني عليه «مسجل خطر»، وقامت زوجته بمساعدة زوج ابنتها، بتخدير زوجها وذبحه بسكين، ثم تقطيع جثته إلى 3 أجزاء، ووضعت كل جزء منها في «جوال»، وتخلصت منه في المصرف.

تحريات المباحث في قتل مسجل خطر قليوب على يد زوجته.. الأمن يرتاب في غيابه

وكشفت تحريات مباحث وفريق البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أنه لم يتم الإبلاغ عن الواقعة، التي تم ارتكابها منذ 37 يوماً، ولكن نظراً لكون المجني عليه مسجل خطر، ارتابت المباحث في غيابه المفاجئ لمدة طويلة، خوفاً من أن يكون غيابه مرتبطاً بارتكاب جريمة، لذا جرى البحث عنه، إلى أن توصلت الأجهزة الأمنية مقتله.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، وبقيادة المقدم محمد حجاج، رئيس مباحث قسم قليوب، والنقيب جمعة فؤاد، معاون المباحث، إلى قيام زوجة المجني عليه، 45 سنة، ربة منزل، سبق اتهامها في قضية «مشاجرة»، وزوج ابنتها، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، بقتله داخل مسكنهما، والتخلص من جثته.

اعترافات المتهمين بقتل مسجل خطر قليوب: «استخدمنا منوماً»

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بزعم مداومة المجني عليه إساءة معاملة زوجته، والتعدي عليها بالضرب، فاتفقت مع زوج ابنتها على التخلص منه، وأعدا خطتهما لتنفيذ الجريمة.

وقالت الزوجة، أمام التحقيقات، إنها وضعت أقراصاً منومة داخل طعام قدمته للمجني عليه، حتى غلبه النعاس، وأجهزت عليه بسلاح أبيض «سكين»، حيث ذبحته من العنق، ثم قامت بتقطيع جثته إلى 3 أجزاء، بمساعدة زوج ابنتها، ووضعاها داخل جوالين وكيس بلاستيكي، وتخلصا منها بإلقائها بمصارف المياه في أماكن متفرقة، وأشاعت بين جيرانها ومعارفها أن زوجها اختفى في ظروف غامضة، إلى أن تم كشف تفاصيل الجريمة، وإلقاء القبض عليهما.