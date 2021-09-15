محمد عدوية عن صورته مع والده: دويتو مفاجأة

كشف المطرب محمد عدوية، تفاصيل جديدة عن الصورة التي تجمعه مع والده الفنان أحمد عدوية، داخل أحد الاستديوهات، خلال الساعات القليلة الماضية.

مشروع غنائي جديد يجمعه محمد عدوية بوالده

وقال محمد عدوية، لـ«الوطن»، إنّ هناك مشروعً غنائي جديدًا سيجمعه بوالده أحمد عدوية، جرى الانتهاء من تسجيله قبل أيام، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل المشروع بعد أو اسم الأغنية، قائلًا: «الجمهور هيشوف دويتو مفاجأة مع والدي».

وأوضح أنّ الدويتو الغنائي مع أحمد عدوية، سيكون ضمن أغاني ألبومه الجديد، الذي طرح الأغنية الأولى منها قبل أيام، تحمل اسم «سور ورا سور».

وتقول كلمات أغنية سور ورا سور، «زي المسافر ما يفارق المطار.. زي الشتا ما يبطل الأمطار.. زي الحياة ميلاد وفاة.. كانت حياتي عشتها معاه وبقيت بموت.. طلوع الروح هو سر الفراق.. منين أروح في ضلمة الانفاق.. جي باعتذار ونار عشان تراضي قلبي.. اختفيت بقيت زي اللي مات.. وما بينا سور ورا سور.. ورا سور.. قلبي اتحول لمكان مهجور وما بينا سور ورا سور ورا سور.. بعدك مفيش ولا نقطة نور».

يذكر أنّ أحمد عدوية، سبق وتعاون مع والده في دويتو غنائي، لأول مرة، في أغنية تحمل اسم «المولد»، وجرى طرحها عام 2015، وتقول كلماتها:

كلمات أغنية المولد

الدنيا مولد مغلوب وغالب .. غالب ومغلوب

واللي بيقع يا عيني بيروح وينداس

المولد.. دنيا يا مولد

الدنيا يا مولد شايفين ناس شايفين ناس

اللي راح ما راح وشكوتك لله.. اللي راح ما راح يا قلبي شكوتك لله

المولد مراجيح وعيال ووشوش درويش عمال تبوح بكلام مسموح

وكلام مكتوب في قلوب الناس ممنوع يتقال

المولد مراجيح وعيال ووشوش درويش عمال تبوح بكلام مسموح

وكلام مكتوب في قلوب الناس ممنوع يتقال

المولد مليان أحوال والزحمه ماراح والليل يفوت وانا من عشقي حكمه ربك في الملكوت

ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق.. انا ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق