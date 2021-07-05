ليس من مواليد يونيو 45.. اعرف تاريخ ميلاد أحمد عدوية الحقيقي

كعادتها أخطأت «ويكيبيديا» الإلكترونية في ذكر وتحديد تاريخ مواليد الفن المصري والعربي، وهذه المرة مع الفنان أحمد عدوية الذي ذكرت أنه من مواليد محافظة المنيا فى 26 يونيو من عام 1945 أي يبلغ من العمر 76 عامًا، بخلاف الحقيقة.

أحمد عدوية من مواليد عام 1943

الحقيقة أن أحمد عدوية كشف بنفسه عن تاريخ ميلاده الحقيقي، في المذكرات التي سردها بنفسه عام 1989 في مجلة السينما والناس في شهر ديسمبر من عام 1989 مؤكدًا أنه من مواليد 4 يوليو عام 1943 في محافظة المنيا أي أنه يبلغ من العمر حاليا 78 عامًا.

وجمعت صداقة قوية بين أحمد عدوية والفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والمطرب أحمد عدوية، فقد كان الأول يقضي سهرته على أنغام نجم الأغنية الشعبية.

عدوية كون صداقة قوية مع عبد الحليم حافظ

أحمد عدوية، يقول لـ«الوطن»، إنه كان دائمًا ما يتردد على منزل عبد الحليم حافظ، في ساعاتٍ متأخرة، بعد انتهاءحفلات كل منهما، بشأن قضاء بعض الوقت سويًا، حيث إنّ العندليب كان يرغب دومًا في الاستماع إليه وهو يُغني، لا سيما أغنية «كراشنجي».

وأوضح أنّ عبد الحليم حافظ، كان يلتزم بنظامٍ صحي مُعين، بسبب أزمته الصحية آنذاك، وذلك وفقًا لتعليمات الأطباء، بينما عدوية كان مغرمًا بالأكل في أي وقتٍ ومكان، قائلا: «كنا ندخل المطبخ أنا والعندليب أغني له، وهو يقول للطباخ يعمل لي أي طعام أطلبه"، فقد كانت صداقتنا قوية للغاية.

يذكر أنّ محمد عدوية، نشر قبل فترة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لوالده مع عبد الحليم حافظ، في أحد الأماكن، مُعلقًا عليها: «الفن زمان كان جميل والفنانين بيحبوا بعض ويغنوا أغانى بعض رغم ان المنافسة كانت قوية بينهم، أبويا أحمد عدوية وعبد الحليم حافظ».

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عدوية الغنائية كان ألبوم الأستاذ عام 2015.