ضبط شبكتي بث فضائي وإلكتروني دون ترخيص تقدم خدماتها لـ44 ألف مشترك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكتي بث فضائي وإلكتروني بدون ترخيض تقدم خدماتها لـ44 ألف مشترك، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

إنشاء شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وكذا بث الإنترنت الهوائي للمشتركين نظير مبلغ مادي شهري، متخذًا مقرًا مستترًا بالمحل الخاص به الكائن بأحد المنازل بدمنهور بالبحيرة لإدارة الشبكة وإخفاء الأجهزة والمعدات، وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفرة بالمخالفة للقانون.

ضبط مالك الشبكة وعدد كبير من الأجهزة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط المتهم مالك الشبكة، وأمكن ضبط شبكتين (شبكة هوائية لإعادة بث القنوات الفضائية - شبكة إعادة البث الهوائي للإنترنت) بكامل أجزائهما، وجرى ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات والريسيفرات وكروت الشفرة ووحدات المعالجة.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات، وأنه مالك الشبكة، وباستكمال الفحص تبين أن الشبكتين تقدمان خدماتهما غير المشروعة لحوالي أربعين ألف مشترك بنطاق منطقة دمنهور وضواحيها، مقابل مبلغ نقدى يجرى تحصيله شهريًا.

ضبط شبكة أخرى تقدم خدماتها لـ 4 آلاف مشترك مقابل مبلغ نقدي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام (شخصين - مقيمين بمركز شرطة رشيد بالبحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة للمشتركين نظير مبلغ مادي شهري، واتخاذ مقر مستتر كائن بدائرة المركز مكانًا لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة، وذلك دون الحصول على موافقة الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الشبكة المشار إليها، وضبط أحد المتهمين المذكورين، وأمكن ضبط (محطة الإرسال الخاصة بالشبكة والأجهزة والمعدات الخاصة بها)، وباستكمال التفتيش تبين أن الكابلات والأسلاك الموصلة بالأجهزة المضبوطة تنتهي داخل محل بيع أجهزة الريسيفر «الكائن بالعقار المقابل لموضع محطة الإرسال»، وأيضًا حظيرة مواشي «ملك المتهم المضبوط»، وأمكن ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات التى تُستخدم فى الشبكة المشار إليها.

كما أمكن ضبط عامل بمحل بيع أجهزة الريسيفر المشار إليه، وبمواجهته أقر بحيازته للأجهزة وعلمه بكونها تستخدم في شبكة لإعادة توزيع الفنوات الفضائية غير المرخصة، وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بحيازته للأجهزة بهدف تحقيق الأرباح من الشبكة غير المرخصة.

وباستكمال الفحص تبين أن الشبكة المضبوطة تقدم خدماتها غير المشروعة لحوالي 4 آلاف من المشتركين بنطاق منطقة رشيد وضواحيها، مقابل مبلغ نقدي يجرى تحصيله شهريًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.