فتح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني تجريبيا، لطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% من المجموع الكلي، لـ42065 طالبا، وكذلك إتاحة التسجيل لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالي 24932 طالبا، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 66997 طالبا وطالبة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيؤجل إعلانها حتى يجري تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم جريي إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.