المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ينتظر الطلاب بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 لمعرفة نصيبهم من الكليات، وضمنهم طلاب الدبلومات الفنية المختلفة، الذين يحق لهم الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية في المرحلة الثالثة، حيث ينتظرون جميعا الحد الأدنى للقبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمختلف محافظات الجمهورية، سواء في محافظات القاهرة الكبرى، أو المحافظات والأقاليم المختلفة.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المعاهد المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021: متاح لطلاب الدبلومات

وحول تنسيق المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 2021، قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد متاح به أماكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك لطلاب المدارس الفنية المختلفة، موضحة أنه جرى تسخير كافة الإمكانيات لتذليل العقبات بشأن تنسيق الجامعات الموحد 2021، سواء لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

وعن تخصصات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد يتميز بوجود العديد من التخصصات العلمية الهندسة، منها الإنشاءات وعلوم الحاسب والعمارة والتصميم والديكور، مؤكدا أن هناك العديد من البرامج الجديدة تم إضافتها للمعاهد، وفقا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

الحد الأدنى للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021 لطلاب الثانوية العامة

وحول الحد الأدنى للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، فهو:

** المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 280 درجة

** المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق: 278 درجة

** معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ: 274.5 درجة

ويترقب المئات من الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، الكشف عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية للبدء في تسجيل الرغبات 2021، والاختيار ما بين الأماكن المتاحة، سواء بالكليات للجامعات الحكومية أو الأماكن المتاحة بالمعاهد العليا الخاصة.