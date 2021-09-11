موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات.. يحدد خلال ساعات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيجري تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، مرجحة انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبنهاية الأسبوع الجاري، موضحة أنه يجري حاليا الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية، لافتة إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا لمرحلة تقليل الاغتراب 2021، وصل حتى الآن إلى 86 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدة أنه سيجري الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والنسب المقررة من قبل المجلس في هذا الشأن.

التعليم العالي: 75 رغبة لكل طالب بتنسيق المرحلة الثالثة 2021

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيجري تطبيق نفس قواعد تسجيل الرغبات وقواعد إدخالها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، أسوة بزملائهم في مراحل التنسيق المختلفة، موضحة أنه يحق لكل طالب تسجيل 75 رغبة بالتنسيق، لافتة إلى استمرار عمل الموقع الإلكتروني خلال المرحلة ليعمل 24 ساعة يوميا، بجانب إتاحة معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر معامل الحاسب الآلي الموزعة بالجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة داخل معامل التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021: 100 ألف مكان للطلاب بالجامعات

وعن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2021، كشفت المصادر عن أن المرحلة الحالية متابينة ولا يمكن الجزم أو التوقع بالحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مؤكدة أن تسجيل الطلاب للرغبات متوقف على «العرض والطلب»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الكليات متاحة لطلاب الشعبتين بالمرحلة الثالثة، موضحة أن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان بالجامعات الحكومية متاحة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2021.