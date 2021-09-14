تعرف على موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عقب الكشف عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، موضحة أنَّ مكتب التنسيق بدأ في طلبات تقليل الاغتراب، وذلك خلال موقع التنسيق الإلكتروني (يمكنك تصفحه عبر الرابط، من يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري وحتى الأحد الماضي الموافق 12 سبتمبر الماضي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. ينطلق السبت المقبل

وعن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العمي، أنَّه سيتمّ فتح موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، لباقي لطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك الفتح للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر وحتى يوم 20 سبتمبر الجاري الموافق يوم الاثنين المقبل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. 66997 ألف طالب وطالبة مقيدون بها

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ العدد المقرر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الجامعات هو 66997 طالبًا وطالبة حتى الآن للشعبيتن العلمية والأدبية، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، موضحة أنَّه سيتمّ إرجاء إعلان نتيجتها حتى يتمّ تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2021 للثانوية العامة، ثم يتمّ إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثالثة

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادتها لتنسيق المرحلة الثالثة 2021، من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الكليات لإستقبال الطلاب المتوقع أن يوقوموا بالتسجيل للمرحلة، موضحة أنَّ هناك العديد من الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالجامعات المختلفة سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، منوهة إلى أنَّ هناك نحو 100 مكان بالجامعات متاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.