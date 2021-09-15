وفاة أحمد الشعراوي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

تلقى محبو الشيخ محمد متولي الشعراوي، خبرا مزعجا بوفاة نجله أحمد الشعرواي، لتزداد التساؤلات عن موعد ومكان الجنازة. وغيب الموت منذ قليل، أحمد محمد متولي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لفترة، قبل وفاته.

وفاة أحمد الشعراوي

كشف محمد عبدالرحيم الشعراوي، حفيد إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على أحمد الشعراوي، قائلا لـ«الوطن»: «إن تشيع جثمان عمه أحمد الشعراوي، نجل الشيخ الشعراوي سيكون غدا الخميس، عقب صلاة الظهر، من مسقط رأسه بقرية دقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد صلاة الجنازة في مسجد الأربعين».

موعد ومكان جنازة أحمد الشعراوي

ولفت حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، إلى أن موعد ومكان صلاة الجنازة على أحمد الشعراوي، بمسقط رأس جده الإمام محمد متولي الشعراوي، وسيجري إتمام مراسم دفن أحمد متولي الشعراوي في مقابر العائلة بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية.

أحمد الشعراوي تعرض لوعكة صحية ودخل المستشفى

وأكد محمد عبدالرحيم متولي الشعراوي، حفيد الشيخ الشعراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمه أحمد الشعراوي، تعرض لوعكة صحية مؤخرا توفي على إثرها، موضحا أن ما جرى تحديده فقط حتى الآن بعد وفاة أحمد الشعراوي هو موعد ومكان الجنازة فقط، ولم يحدد بعد موعد ومكان العزاء.

شيوخ بالأزهر ينعون أحمد الشعراوي

ونعى بعض الشيوخ بالأزهر الشريف -بينهم الشيخ أحمد ترك- الراحل أحمد الشعراوي، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأحمد الشعراوي هو أصغر أبناء الشيخ الشعراوي، وكان مرافقا للإمام الراحل خلال مرضه وفي آخر أيامه.