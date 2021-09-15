أحدث ظهور لـ أصالة وزوجها فائق حسن.. «صور»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدًا للفنانة أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، في أحدث ظهور لهما، وذلك عقب إعلانهما الزواج بأيامٍ قليلة.

وظهرت أصالة بصحبة فائق حسن، على هامش إحدى المناسبات، وهما يرتديان ملابس بيضاء، في أول ظهور رسمي لهما منذ إعلان الزواج.

أصالة تعلن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن

وكانت مفاجأة كبيرة خرجت بها المُطربة أصالة على جمهورها، اليومين الماضيين، إذ أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، بكلماتٍ رومانسية خالصة، إذ تعتبره الأقرب لنفسها كصديقٍ غالٍ تحمل له الاحترام والثقة.

جاء إعلان الزواج بعد تسريب الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تبادل قطاع كبير من الجمهور، صورًا لها تجمعها به على هامش المناسبات الفنية، فضلًا عن مقطع مُصور تقول فيه لمواطن عراقي: «خلاص صِرت منكم»، لسرعان ما تتصدر محركات البحث.

وبعد مرور ساعاتٍ من تسريب النبأ، أعلنت أصالة نبأ زواجها رسميًا عبر «انستجرام»، بالتزامن مع عيد ميلاد طليقها طارق العريان، فقد وعدت فائق حسن بقولها: «سأسعي لإسعادك ما حييت.. نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون قصة حلوة تتحكى دائماً بابتسامة ما يكون فيها لحظة وجع».

فائق حسن يغازل أصالة

الزوج فائق حسن بعث رسالة غزل لـ أصالة، والتي يعتبرها «هدية من السماء»، حيث وصفها بالشخص الاستثنائي، صاحبة جمال فوق مستوى الوصف، وأبعد من الخيال، وذات شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.

وقال فائق حسن عن أصالة: «عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل».

وتابع: «لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.. تلك أنت يا هدية السماء، لن أعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم، ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه».