«هارب من إعدام و309 سنوات سجن».. 11 معلومة عن «أبو فياض» بعد مقتله

تمكن قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القضاء على أحد أباطرة الإجرام في قنا، المسجل خطر «أبو فياض»، خلال تبادل لإطلاق النار معه في منطقة الأشراف الغربية، وعثرت الشرطة داخل مسكنه على جثتي زوجتيه، وتبين أنه قتلهما قبيل وصول الشرطة، وأدخلهما إحدى الغرف وأطلق النار عليهما.. وتقدم «الوطن» 11 معلومة عن «أبو فياض» وفقا لما أعلنته الأجهزة الأمنية:

1- اسمه الكامل محمد نصر غزالي أبو قرينة، وشهرته «بهيج وأبو فياض»، ويبلغ من العمر 42 عاما.

2 - عنصر إجرامي شديد الخطورة ومسجل خطر، ومتزوج من سيدتين.

3 - يمارس نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ومتهم بقتل 3 أشخاص لأسباب مختلفة.

أبو فياض صدر ضده حكم بالإعدام

4 - صدر بحقه حكم بالإعدام شنقا في جناية قتل عمد.

5 - صدر بحقه 11 حكما بالسجن المؤبد بإجمالي 275 سنة.

6 - صدر بحقه أحكام بالسجن بلغت 34 سنة، في قضايا متنوعة، ليصبح إجمالي الأحكام الصادرة بحقه- بخلاف الإعدام- 309 سنوات.

قتل زوجتيه قبل وصول الشرطة له

7- رصده ضباط قطاع الأمن العام أثناء اختبائه في منزله بمنطقة الأشراف الغربية، وجرى إعداد مأمورية مكبرة لضبطه.

8 - أدخل «أبو فياض» زوجتيه إحدى الغرف، وأطلق النار عليهما قبيل وصول الشرطة، وعُثر عليهما جثتين هامدتين.

9 - بادر بإطلاق النار تجاه الشرطة، التي بادلته، وتمكنت من القضاء عليه.

10 - عثرت الشرطة على مدفع «RBJ» داخل مسكنه، ودانات مدفع، وأسلحة آلية وطبنجات وذخيرة، وزئبق أحمر، وصديري واقي من الرصاص.

11 - عثرت الشرطة على 4 سيارات داخل منزله، إحداها مبلغ بسرقتها، فضلا عن 4 قنابل يدوية وكيلو جرام من مخدر الشابو.