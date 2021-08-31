الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وذخائر وأسلحة نارية ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف من ضبط عاطل وبحوزته 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وكمية من نبات البانجو، وكمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بغرض حماية تجارته غير المشروعة.

جاء ذلك بعد ما أكدته معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف حول قيام «عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.