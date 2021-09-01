مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالشرقية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في محافظة الشرقية.

متهم في 5 قضايا ومحكوم عليه بـ18 سنة سجن

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أكدت قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه في 5 قضايا (سلاح وذخيرة، مخدرات، حريق عمد)، ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة في جنايتي «مخدرات واستعمال قوة»، بالتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى اقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدة المتهم لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية– كمية من المواد المخدرة هيروين، حشيش، بانجو- مبلغ مالي- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر.