أعدم زوجتيه قبل وصول الشرطة.. القصة الكاملة للقضاء على «أبو فياض» بقنا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير ورئيس القطاع، من القضاء على «أبو فياض» أحد أساطير الإجرام في قنا، وتحديدا بمنطقة الأشراف الغربية، والهارب من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في قضايا مختلفة، منها القتل العمد والسرقة بالإكراه وحيازة السلاح، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معه، حيث تحصّن في منزله، إلا أن الأمن تمكنّ من التعامل معه والقضاء عليه، وبعد دخول منزله، تبيّن أنه قتل زوجتيه قبيل وصول الشرطة.

سجل إجرامي

وبمطالعة السجل الإجرامي لـ«أبوفياض»، تبين أنه هارب ومحكوم عليه في 17 جناية، منها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، فضلا عن 11 حكما بالسجن المؤبد، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 34 سنة، في قضايا متنوعة.

تحريات الأمن العام

المعلومات التي جمعها فريق من ضباط قطاع الأمن العام، في إطار سعيهم لملاحقة «أبو فياض» أكدت أن العنصر الإجرامي والمسجل الجنائي المطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه وفرض السيطرة، موجود في إحدى المناطق النائية التابعة لمركز شرطة قنا، حيث تم عرض الوضع الراهن على القيادات الأمنية التي أمرت بضبطه وإحضاره لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وتم استئذان النيابة العامة، وبعدها بدأ التجهيز لمداهمة المكان الذي يختبئ به، عن طريق إعداد مأمورية ترأسها ضباط من قطاع الأمن العام وضمّت ضباطا من إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، وتم تدعيم هذه المأمورية بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

قتل زوجتيه

التحريات والتحقيقات التي جرت في الواقعة، أكدت أن العنصر الإجرامي «أبو فياض»، وفور استشعاره وصول الشرطة إلى مكانه، أدخل زوجتيه إلى إحدى الغرف وأطلق النار عليهما فقتلهما، ثم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، التي طالبته في بداية الأمر بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وواصل إطلاق النيران صوبها، فبادلته حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، والقضاء عليه.

مدفع RBJ

وبتفتيش مسكن «أبو فياض» عثرت قوات الشرطة على مدفع RBJ، و2 دانة، و2 رشاش، و8 بنادق، و2 طبنجة، و4 قنابل يدوية محلية الصنع، و4 هواتف، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وصديري واقي، ومنظار معظم، وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام، و4 سيارات إحداها مُبلغ بسرقتها، ودراجة نارية، وزجاجة تحوى مادة الزئبق الأحمر، وكمية من البارود الأسود، ومبلغ مالي، وبتفتيش باقي المنزل، عثرت الشرطة على جثتي زوجتيه، اللتين قتلهما.

النيابة العامة

وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل ما جرى، وتحرير محضر رسمي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظر جثث "أبو فياض" وزوجتيه، وأمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.