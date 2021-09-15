غادة والي: مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لمكافحة الفساد في ديسمبر المقبل

كشفت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، عن تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر دولي لمكافحة الفساد، في شهر ديسمبر المقبل.

160 دولة تحضر المؤتمر

وأضافت «والي» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أن هيئة الرقابة الإدارية تستضيف المؤتمر الدولي في شهر ديسمبر، ومن المتوقع حضور 160 دولة، لافتة إلى أنه سيعقد في شرم الشيخ، وهناك الكثير من التأكيدات من ممثلي الدول للحضور، وهو مؤتمر يُعقد كل عامين، واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة السابقة، والنسخة التالية سوف تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بأن مواجهة الفساد بشكل عام تحتاج إلى إرادة سياسية وهي موجودة في مصر، إضافة إلى وجود تشريعات لمكافحة الفساد، والشفافية في التعاقدات، وسرعة التقاضي والعدالة الناجزة، وحماية المبلغين، وتدريب الموظف العام، وميكنة الخدمات التي تتيح الشفافية والمتابعة، مشددة على أهمية دور المجتمع في مكافحة الفساد والإبلاغ عن الفاسدين.

حقوق المرأة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أما عن حقوق المرأة، فأشارت «والي» إلى أن حقوقها جزء من حقوق الإنسان ككل، مشيدة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، موضحًة أنها صدرت بعد عامين من التشاور مع كل الأطراف المعنية، وهذه الاستراتيجية تحدثت عن وجود المرأة في البرلمان وهذا له تأثير إيجابي كبير على كل التشريعات الصادرة عن البرلمان، لافتة إلى أن النسبة التي حصلت عليها المرأة حاليًا في البرلمان جاءت نتيجة للكوتة وأيضًا للتعيينات التي أقرتها القيادة السياسية.

وأكدت أن أهم هدف للاستراتيجية هو حياة الإنسان المصري، ومصر موقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، معربة عن أمنيتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تنفذ العديد من حقوق الإنسان مثل الحق في المياه والسكن وغيرها من الحقوق.