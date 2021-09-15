«الحدث اليوم» عن عودة مي حلمي: «منعرفش حاجة.. وهي مسؤولة عن كلامها»

نفت المُذيعة عبير الشيخ، رئيس قناة «الحدث اليوم»، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن عودة مي حلمي، إلى برنامجها «الحكم»، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت عبير الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ موعد عودة مي حلمي، إلى الشاشة، لم يُحدد بعد، ومن الضروري تقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين مجددًا، لافتة إلى وضع ضوابط جديدة تضمن تنظيم العمل الإعلامي في برامجها، لعل أبرزها الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وعدم افتعال أي أزمات مع الضيوف.

وأضافت رئيس قناة «الحدث اليوم»، إنها فوجئت بإعلان مي حلمي عودتها إلى الشاشة اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، قائلة: «إحنا لسه محددناش موعد عودتها، ومنعرفش حاجة عن كلامها ده.. هي مسئولة عما تقوله وهي حرة».

مي حلمي تكشف موعد عودتها للبرنامج

وكانت مي حلمي أعلنت عن موعد عودتها لاستئناف تقديم برنامجها، حيث كتبت عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما أرجع من السفر».

تفاصيل أزمة مي حلمي مع الكابتن أحمد صالح

وأثارت مي حلمي جدلًا واسعًا قبل أسابيع قليلة، بعدما نشبت أزمة كبيرة بينها وبين أحمد صالح كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما أدى إلى انسحاب الأخير على الهواء مباشرة، بسبب الأسلوب الذي وصفه البعض بـ«غير اللائق»، من مُقدمة البرنامج.

وشن الشاعر أيمن بهجت قمر هجومًا حادًا على مي حلمي، آنذاك، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، ويا ريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول، الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق، بجد مشهد سيئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي، حقيقي عيب أوي».