المذيعة مي حلمي والـ «تريند» عشق جعلها في مهب الريح

مازالت المذيعة مي حلمي تتصدر «تريند» محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب قرار إيقاف برنامجها من قناة «الحدث اليوم» ومنع ظهورها، بسبب تعاملها السئ والمشين في حلقتها مع لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح.

المذيعة مي حلمي تتصدر التريند بعد وقف البرنامج

المذيعة مي حلمي، تعد واحدة من أبرز المذيعات اللاتي عشقن فكرة اللعب على فكرة التريند، وأن تكون اسم متداول فى وسائل الإعلام بشكل متكرر، وذلك طيلة السنوات الثلاث الماضية سوى في حياتها الشخصية، حينما كانت متزوجة من الفنان محمد رشاد وحتى خلال عملها كمذيعة ومقدمة برامج رياضية.

مي حلمي وأزمتها مع زوجها محمد رشاد

المذيعة مي حلمي كانت «تريند» طيلة الفترة التي تزوجت فيها محمد رشاد، والتى بدأت من البداية حين ألغى فرحها بسبب المشادة التي حدثت بينها وبين أهل الفنان محمد رشاد وعلى أثرها ألغيت الزيجة، و بعد التصالح عادت المياه لمجراها بينهم من جديد.

وظلت المذيعة مي حلمي «تريند» بسبب الفيديو الشهير الخاص ببكائها، حينما نشرت الفيديو عبر صفحتها بموقع «انستجرام» وظلت تبكي خوفًا من اقتحام منتجين رشاد السابقين من أجل أخذ أثاث منزلها.

المذيعة مي حلمي وتفاصيل الإجهاض

ومع الانفصال والطلاق، ظهرت أيضًا المذيعة مي حلمي «تريند» في الفيديوهات والتعليقات التي كانت تقصد بها زوجها السابق، وزاد ذلك الأمر في شهر رمضان الماضي، حينما حلت ضيفة على برنامج شيخ «الحارة والجريئة» مع الفنانة ايناس الدغيدي، وظلت طيلة الحلقة تتهم زوجها السابق محمد رشاد كونه كان السبب فى إجهاضها.

وتصدرت المذيعة مي حلمي أيضًا «تريند» جوجل خلال شهر رمضان الماضي، بعد حديثها عن تواجد لاعب يحبها، وكان يريد الزواج منها مدافع يلعب في الدوري الإنجليزي، و أيضا بعد إعلانها عن اقتراب خطبتها، ثم تداولت صورة مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتكرر الأمر حينما نشرت صورة مع الإعلامي والفنان تامر شلتوت.